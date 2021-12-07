النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في وفاة شابة أثناء عملية زرع أسنان بالغربية

- صرف الطبيب مؤقتا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتسبب في وفاتها

قررت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية استعجال تقرير الطبيب الشرعي في واقعة وفاة سيدة أثناء زرع أسنان لها بإحدى العيادات الخاصة بمدينة طنطا وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقررت صرف الطبيب الذي تم توجيه له الاتهام بالتسبب في الوفاة من قبل أسرة المتوفاة مؤقتا من ديوان القسم، لحين ورود تقرير الطب الشرعي مع أخد التعهد عليه بالحضور عند طلبه ومخاطبة مديرية الصحة بالغربية لتشكيل لجنة سريعة لمعاينة العيادة التي تم إجراء زرع الأسنان بها للمتوفية لبيان مدى الترخيص لها بإجراء مثل هذا النوع من العمليات من عدمه.

وكانت مدينة طنطا قد شيعت جثمان المتوفاة "فيبي. سعد" ٣٣ سنة، اليوم في موكب جنائزي مهيب بعد أن انتهى الطب الشرعي من تشريح الجثة واستصدار ترخيص بالدفن من قبل جهات التحقيق وتم دفنها وسط حالة من الحزن والأسى خيمت على أسرتها وأطفالها وأقاربها حيث كانت تتمتع بسمعة طيبة ومحبة الجميع وتم دفنها بمقابر الأسرة بطنطا.

وكانت جهات التحقيق بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية قد أجرت اليوم تحقيقات مكثفة في واقعة وفاة سيدة بمدينة طنطا إثر دخولها في غيبوبة تامة بإحدى عيادات الأسنان أثناء إجرائها لزرع أسنان بالفك الأيمن السفلي، وتم نقلها لإحدى المستشفيات الخاصة ووفاتها متأثرة ذلك.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بقيام المواطن سعد فريد بالتربية والتعليم بالمعاش بالابلاغ عن وفاة ابنته فيبي سعد ٣٣ سنة ربة منزل داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا بعد أن دخلت في غيبوبة تامة أثناء قيامها بزرع أسنان داخل إحدى العيادات الخاصة بمدينة طنطا وتوجيهه الاتهام لطبيب أسنان ونجله الطبيب أيضا بالاهمال والتسبب في وفاة ابنته.