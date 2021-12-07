إسرائيل توافق على استخدام لقاح كورونا للأطفال أقل من 5 سنوات

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه ربما يجري تقديم اللقاح المضاد لكوفيد -19 للأطفال بداية من 6 أشهر إلى 5 سنوات، جاء ذلك في قرار أعلن اليوم الأربعاء بناء على توصيات خبراء.



ويحصل الأطفال وحديثي الولادة ضمن هذه الفئة العمرية في الولايات المتحدة بالفعل على اللقاح.



وقال مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش إنه تم التوصية بتقديم التطعيم بشكل خاص للأطفال المصابين بأمراض مزمنة أو قصور في المناعة.



وتأتي هذه الخطوة مع ارتفاع الإصابات مرة أخرى، حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة في البلاد 10 آلاف لعدة أيام متتالية.



وتشهد إسرائيل حاليا الموجة السادسة من الإصابات، وفقا للعلماء.



وسجلت وزارة الصحة يوم الثلاثاء 13901 حالة إصابة جديدة، من تعداد السكان البالغ عددهم 4ر9 مليون نسمة. وأضافت أن 376 شخصا أصيبوا بأمراض خطيرة.



وتعتبر أحدث أعداد الإصابات اليومية أقل من أواخر يناير، والتي سجلت ذروتها أكثر من 85 ألف حالة.



وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إن 29 % فقط من السكان لا يزال مفعول التطعيم ساري بالنسبة لهم بموجب اللوائح الوطنية. فيما انتهت فعالية الجرعة بالنسبة لـ 42 % من السكان، بينما لم يحصل الباقون على جرعات، حسب بيانات الوزارة.