البيت الأبيض: نراقب الأوضاع في جنين عن كثب بعد العملية العسكرية الإسرائيلية

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قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية "تراقب عن كثب الأوضاع" في جنين بالضفة الغربية بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية التي خلفت 12 قتيلا فلسطينيا.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "نحن بالتأكيد نؤيد أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها ضد حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والجماعات الإرهابية الأخرى".

وأضافت: "من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأذى، ويجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض، واستعادة الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه للسكان المدنيين".

وأنهت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في جنين، في وقت سابق الأربعاء.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه العميق"، وقال إن "جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل احترام القانون الإنساني الدولي".