آلاف الإسرائيليين يحتجون بعد إجبار قائد شرطة تل أبيب على الاستقالة

احتج آلاف الإسرائيليين مجددا ضد الحكومة في تل أبيب يوم الأربعاء بعد إجبار قائد الشرطة المحلية الذي يحظى بشعبية كبيرة، على الاستقالة.

وتم تنظيم مسيرة احتجاجية بعد أن أعلن عامي إيشيد استقالته.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد طالب إيشيد باتخاذ إجراءات صارمة حيال المحتجين ضد الحكومة اليمينية وإصلاحاتها القضائية المخطط لها.

وتستمر منذ شهور مظاهرات ضد الإصلاحات التي يقول معارضون إنها ستمنح الحكومة سلطة كبيرة على المحاكم، وتم إيقاف الخطط مؤقتا لكن الحكومة تحاول دفعها مرة أخرى.

ورفض إيشيد مطالب بن غفير، قائلا إنه لا يريد استخدام "القوة التي تتجاوز الحد".

ثم هدد بن غفير وقائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، بنقله إلى قسم آخر لكن إيشيد رفض.

وفي عدة مدن، أغلق المتظاهرون الطرق بينما أغلقوا طريقا سريعا في تل أبيب. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه.

وعلى هامش الاحتجاج، اصطدمت سيارة بمتظاهر مما أدى إلى إصابته. ولم يتضح في البداية ما إذا كان ذلك هجوما أم حادثا.