حددت خلية الأزمات في اتحاد بلديات كسروان الفتوح في لبنان، مراكز الإيواء لاستقبال المتضررين جراء انفجار بيروت.

ووفقًا لموقع LBC اللبناني، المراكز هي دير الشرفة للسريان الكاثوليك ودير راهبات الأفراميات وبيت عنيا في درعون - حريصا، موتيل وليد نجيم في عين الريحانة، دير الراهبات الأنطونيات في عشقوت، أوتيل بزمار في بزمار.

وضمن المراكز أيضًا، دير القديسة لويز العازارية في عجلتون، دير راهبات العائلة المقدسة في صربا - جونيه، دير سيدة الجبل لراهبات العائلة المقدسة في فتقا، معهد الرسل في جونية، ودير القيامة في فاريا.

وطلبت خلية الأزمات أيضًا من الراغبين في تقديم منازل أو مراكز للايواء أو أي مساعدات عينية، اجتماعية، صحية أو خدمية أو غيرها، ومن المتطوعين لخدمة المراكز، الاتصال على الرقم الآتي «994 930 09»