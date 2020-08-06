 الحكومة: 4 ملايين دولار لتقوية القدرات العلمية والتكنولوجية - بوابة الشروق
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الحكومة: 4 ملايين دولار لتقوية القدرات العلمية والتكنولوجية

رانيا ربيع:
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 6:46 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 6:46 م

وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، وكذلك الندوات المشتركة بين البلدين.

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