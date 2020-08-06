وزير الدفاع الأمريكي: نعتقد أن انفجار بيروت لم يكن عملًا مدبرًا

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع المعلومات عما حدث فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، والذي وقع أمس الثلاثاء.

وأكد «مارك إسبر» أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الانفجار كان حادثًا ولم يكن عملًا مدبرًا، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع الحكومة اللبنانية، لتقديم أي مساعدات ممكنة لمساعدة شعب لبنان، وذلك وفقًا لموقع CNN الإخباري.

وكان ترامب، قال أمس إن جنرالات أمريكيون يرجحون أن انفجار مرفأ بيروت إثر هجوم أو قنبلة.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.