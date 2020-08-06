تمكنت فرق الإنقاذ اللبنانية من انتشال شاب لبناني من البحر بعد 30 ساعة من الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأودى بحياة ما لا يقل عن 135 شخصا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.

وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب يدعى أمين الزاهد، وأنه لازال على قيد الحياة ولكن حالته خطرة، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار ناشطون إلى أن بعض المتواجدين قرب مكان الانفجار قذفهم عصفه نحو البحر، إضافة إلى أولئك الذين كانوا في المراكب لحظة وقوع الانفجار، مما دفع العشرات من أقارب المفقودين إلى التجمع عند الطوق المحيط بميناء بيروت لمحاولة الحصول على معلومات عن ذويهم.

ويعد الانفجار هو الأقوى على الإطلاق الذي يضرب بيروت، المدينة التي لا تزال ملامحها تحمل ندوب الحرب الأهلية التي انتهت قبل 3 عقود، وتئن تحت وطأة انهيار اقتصادي وتعاني من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وبسبب شدة الانفجار، اهتزت المباني في جزيرة قبرص بالبحر المتوسط، على بعد حوالي 160 كيلومترا، كما أعلنت منظمة معاهدة حظر الأسلحة النووية أنها رصدت إشارات قوية للانفجار على أجهزة الموجات فوق الصوتية في تونس وألمانيا.

وقال رولاند ألفورد، المدير العام لشركة ألفورد تكنولوجيز البريطانية للتخلص من الذخائر المتفجرة لوكالة رويترز، إن "هذا الانفجار يقل عن قنبلة نووية ولكنه أكبر من انفجار عادي. إنه هائل".