محافظ البحر الأحمر: سقوط طائرة شراعية خاصة بالجونة بسبب عطل مفاجئ

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، سقوط طائرة شراعية خاصة من طراز أبولو فوكس، بمنتجع الجونة، موضحًا أن الطائرة تقل على متنها شخصين فقط ( قائدي الطائرة)، حيث كانا يجريان رحلة تجريبية.

وأشار المحافظ إلى أن الطائرة مملوكة لإحدى شركات الطيران الداخلية الخاصة، وتنظم رحلات داخلية للنزهة فقط بمنتجع الجونة، وحاصلة على جميع موافقات وزارة الطيران المدني.

ولفت إلى أن قائدي الطائرة كانا يجريان رحلة تجريبية، وحدث بها عطل مفاجئ فاضطر قائدها للهبوط المفاجئ، ولم يتمكن من إخطار برج المراقبة، ونجم عن الحادث وفاة قائدي الطائرة، الطيار محمد سعيد، والطيار أكرم الحصري.

وأكد المحافظ ، أن مدير أمن البحر الأحمر اللواء محمود أبو عمرة تابع الحادث بنفسه، واستمع لأقوال مالك الشركة، ووجه بتحرير محضر بالواقعة وإحالهتا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسر الضحايا.