 رئيس الطائفة الإنجيلية يعرب عن بالغ القلق على الفلسطينين جراء القصف الإسرائيلي - بوابة الشروق
السبت 6 أغسطس 2022 7:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

رئيس الطائفة الإنجيلية يعرب عن بالغ القلق على الفلسطينين جراء القصف الإسرائيلي

ا ش ا
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 5:58 م | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 5:58 م
أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني شديد الخطورة على الأطفال والأسر الفلسطينية جراء القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعرّض أرواح الأبرياء من المدنيين إلى خطر كبير.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية - في بيان، اليوم السبت - "نقدر جهود القيادة السياسية المصرية المخلصة في التدخل السريع ومحاولة إنهاء التصعيد العسكري لقوات الاحتلال، حفاظًا على أرواح الأبرياء".

وأضاف: أن "الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت قصف قوات الاحتلال تحتاج إلى عقل وقلب سياسي، وليس استخدام العنف".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك