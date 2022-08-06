رئيس الطائفة الإنجيلية يعرب عن بالغ القلق على الفلسطينين جراء القصف الإسرائيلي

أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني شديد الخطورة على الأطفال والأسر الفلسطينية جراء القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعرّض أرواح الأبرياء من المدنيين إلى خطر كبير.



وقال رئيس الطائفة الإنجيلية - في بيان، اليوم السبت - "نقدر جهود القيادة السياسية المصرية المخلصة في التدخل السريع ومحاولة إنهاء التصعيد العسكري لقوات الاحتلال، حفاظًا على أرواح الأبرياء".



وأضاف: أن "الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت قصف قوات الاحتلال تحتاج إلى عقل وقلب سياسي، وليس استخدام العنف".