شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات جديدة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وقصفت مناطق متفرقة في مدينة غزة وخان يونس وشمال القطاع.

كما شن طيران الاحتلال، في عدوانه المستمر منذ ساعات، سلسلة غارات في المنطقة الوسطى بالقرب من نتساريم، وفي شمال القطاع، استهدف طيران الاحتلال أرضا زراعية بالقرب من شارع صلاح الدين في بيت حانون.

في القوت نفسه، استهدفت قوات الاحتلال موقع البشاير التابع للمقاومة الفلسطينية بمنطقة البيدر غرب مدينة غزة وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت موقع حطين غرب مدينة خانيونس وموقع مهاجر التابع للمقاومة غرب مدينة رفح.

وبحسب وكالة "سما" وصلت خمسة إصابات لمجمع الشفاء الطبي بعد استهداف محيط منزلهم في حي الشعف شرق مدينة غزة ومن بين الإصابات 3 أطفال تتراوح إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية، إجراء مصر اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة، وقال بيان صادر عن الوزارة، مساء الجمعة: "تُجري جمهورية مصر العربية اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات".

واغتالت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأطلق جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، في عملية أسماها "الفجر الصادق"، وزعم أنها موجهة فقط ضد مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، فيما تُظهر الفيديوهات لعمليات القصف أن أهدافا مدنية يتم استهدافها في العدوان.