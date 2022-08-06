تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المهتم بقتل مزارع وابنتيه وحفيديه بمدينة الشيخ زايد، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة الريف الأوروبي".

وكانت المحكمة قررت انتداب محاميا للمتهم بعدما تبين عدم توكيله أي محاميا للدفاع عنه في أولى جلسات محاكمته.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة -في أولى الجلسات- بارتكاب الواقعة وقتله 5 أفراد "مزارع وابنتيه وحفيديه" داخل مزرعة بمدينة الشيخ.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحداهما.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.

كما أرشد المتهم عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.