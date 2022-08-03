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مصر
فيديو.. سمير فرج يكشف رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للكلية الحربية
أسامة ربيع: لا بديل عن قناة السويس حتى الآن
الرئيس السيسي: الإعلام والأسرة ودور العبادة هم أدوات بناء الوعي
الرئيس السيسي: مصر مع الصين دولة واحدة.. والعالم لا يتحمل المزيد من الأزمات
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الهلال الأحمر الكويتي ينسق مع نظيرة المصري لتقديم مساعدات طبية عاجلة لمستشفيات غزة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب دخول المحطة الأوكرانية التي تعرضت للقصف
محادثات تركية أوكرانية حول مستجدات شحن الحبوب
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إبراهيم عادل يعود لهجوم بيراميدز أمام المقاولون
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل مع فيردر بريمين في الدوري الألماني
ليفربول يحتفي بإنجاز صلاح: تاريخ يكتب بأقدام من ذهب
رأي
فن
«سولا» يواصل حصد الجوائز.. والمخرج صلاح إسعاد: أردت أن يكون الفيلم حقيقيا يتجنب كليشيهات أعمال شمال إفريقيا
المطرب مصري عن حذف أغنية «عصبي» لفارس من يوتيوب: محمد قماح السبب
فيديو.. أشرف زكي: بعض المواقع الإلكترونية تظهر الفنانين متسولين
علي بدرخان: أفكر كثيرا في الموت وأخشى على ابنتي بعد الرحيل
مال وأعمال
أعمال
مواطن
مستثمرون: منح تصاريح مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة يزيد من الإنتاج
«أدفا للتطوير العقارى» تستثمر 1.25 مليار جنيه لإقامة مشروعين بمدينة زايد الجديدة
«المجتمعات العمرانية» تتلقى عروضا من 7 شركات مقاولات للمنافسة على تنفيذ برجين بالعلمين باستثمارات 6.5 مليار جنيه
حوادث وقضايا
حبس عاطل عُثر بحوزته على مخدر الشابو بأسوان 4 أيام
القبض على المتهمين بالتعدي على شاب وبتر يده في التبين
زوّر إجازاته المرضية.. الحبس 5 سنوات غيابيا لموظف بشرم الشيخ
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف في شبرا
تليفزيون
إبراهيم عبد المجيد يبكي في حواره مع منى الشاذلي بسبب موقف لا ينساه لنجيب محفوظ