 الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة في باب العامود تنديدا بالعدوان على غزة ويعتقل شابا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة في باب العامود تنديدا بالعدوان على غزة ويعتقل شابا

أ ش أ
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 6:57 م | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 6:57 م

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية نظمها نشطاء مقدسيون تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنود الاحتلال الذي انتشروا بكثافة في منطقة باب العامود، هاجموا المشاركين بالوقفة واعتدوا عليهم بالأيدي، واعتقلوا الشاب هشام أبو شمسية.

وكان نشطاء مقدسيون دعو إلى المشاركة الواسعة في وقفة تضامنية، في باب العامود، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ منذ أمس الجمعة.

ودعا النشطاء أهالي القدس لأوسع تجمع في باب العامود، للتعبير عن رفضهم لجرائم الاحتلال في غزة.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد لإيصال رسالة الوفاء لغزة، ونصرة للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة.


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