زعيمة الاشتراكيين في ألمانيا: شرودر يتصرف انطلاقا من مصلحته الخاصة

انتقدت الرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، زاسكيا إسكين، بشدة المستشار الألماني الأسبق وزعيم حزبها الأسبق جيرهارد شرودر بسبب تصريحاته حول الاستعداد المزعوم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض في حرب أوكرانيا.



وقالت إيسكن، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "جيرهارد شرودر لا يعمل كمستشار سابق، ولكن كرجل أعمال، وهذه هي الطريقة التي يجب أن نفسر بها تصريحاته.. بناء على كل ما يفعله ويقوله فإنه يتصرف انطلاقا من مصلحته الخاصة ومصلحة شركائه في العمل".



وكان شرودر، أعرب عقب محادثات في موسكو عن ثقته في أن روسيا تسعى جاهدة إلى "حل تفاوضي" في حربها ضد أوكرانيا، وقال في مقابلة مع مجلة "شتيرن" ومحطة "آر تي إل" الألمانيتين يوم الأربعاء الماضي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين المتحاربين بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا يعد "نجاحا أوليا" ربما يمكن "توسيعه ببطء إلى وقف لإطلاق النار".



وذكر شرودر، أنه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع الماضي، وقال: "النبأ السار هو أن الكرملين يريد حلا تفاوضيا".



ويتعرض المستشار الأسبق لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب قربه من بوتين وصناعة النفط والغاز الروسية.



ويرى العديد من النقاد شرودر - أيضا من صفوف حزبه الاشتراكي الديمقراطي - أنه لم يبتعد بما يكفي عن روسيا.



وخلال الأيام المقبلة تعتزم لجنة تحكيم تابعة للحزب في منطقة هانوفر اتخاذ قرار بشأن طرد محتمل لشرودر من الحزب.



ومع ذلك فإن العوائق القانونية لفرض عقوبات من الحزب على شرودر أو حتى طرده من الحزب كبيرة للغاية.



وقالت إيسكن: "هناك العديد من الطلبات بذلك والإجراءات الحزبية التنظيمية جارية. نتائج هذه العملية لا تتوقف على رأيي، بل إنها مسألة قانونية".



وكانت إيسكن طالبت شرودر في أبريل الماضي بالاستقالة من الحزب.