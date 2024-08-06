وصفت حملة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة في سباق 2024 دونالد ترامب، حاكم مينيسوتا تيم والز، الذي اختارته كامالا هاريس، مرشحا لمنصب الرئيس بأنه "متطرف ليبرالي خطير".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر متعددة أن هاريس اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس.

ويعتبر اختيار هاريس لنائب لها في السباق نحو البيت الأبيض ضد المرشح الجمهوري ترامب، هو أول قرار كبير تتخذه بوصفها مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وانتُخب والز (60 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني للجيش الأميركي ومعلم سابق، في منطقة ذات ميول جمهورية في مجلس النواب الأمريكي في عام 2006 وظل عضوا فيه لمدة 12 عاما قبل انتخابه حاكما لولاية مينيسوتا في عام 2018.

وخلال سنواته حاكما، دفع والز بأجندة تقدمية تتضمن تقديم وجبات مدرسية مجانية وأهدافا لمعالجة تغير المناخ وتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وتوسيع الإجازات المدفوعة الأجر للعمال في مينيسوتا.

وبذلك، تكون هاريس - وهي ابنة مهاجرين من جاميكا والهند - قد اختارت شخصية سياسية ذات شعبية من الغرب الأوسط تصوت ولايته الأصلية بشكل مضمون للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، ولكنها قريبة من ويسكونسن وميشيجان، وهما ولايتان دائما ما تشهدان صراعا قويا بين الحزبين.

ومساء أمس الاثنين، قالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن هاريس قلصت قائمة مرشحيها لمنصب نائب الرئيس لتنحصر بين جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، وتيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، بعد النظر في مجموعة من المرشحين الذين لديهم سجل من الفوز بأصوات الناخبين البيض أو المستقلين أو سكان الأرياف.