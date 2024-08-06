حسن نصر الله: سنرد على إسرائيل إذا خرقت طائراتها حاجز الصوت أثناء حفل تأبين فؤاد شكر

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن الطائرات الإسرائيلية قد تخرق حاجز الصمت في ضاحية بيروت الجنوبية تزامنا مع حفل تأبين القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل مؤخرا.

وأضاف في كلمة خلال حفل تأبين شكر، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تهدف من ذلك إلى أن استفزاز الموجودين في الفعالية وترهيبهم.

وأشار إلى أن إسرائيل إن فعلت ذلك سيتم الرد عليها، موضحًا أن شكر كان من القادة المؤسسين للحزب.

ولفت إلى أن شكر كان مشاركًا في بناء قدرات حزب الله، وظهرت مواهبه القيادية، وبدأ مسيرته في نقل السلاح بعد جمعه من أماكن ومخازن عدة.

ونوه بأن شكر شارك في الكثير من العمليات النوعية، لكن سيتم الكشف عنها في المستقبل.