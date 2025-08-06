إسرائيل تفرض رسوما بنحو 400 دولار على كل شاحنة مساعدات تعبر من الأردن إلى غزة

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت من العاشر من يوليو بفرض رسوم جمركية بين 300 - 400 دولار، على كل شاحنة مساعدات تعبر من الأردن إلى قطاع غزة.

وأكد المومني، الأربعاء، رفض الأردن الاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإغاثية، والتي كان آخرها اليوم، إذ تعرضت الشاحنات إلى اعتداءات عديدة أوقفتها عن إكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة.

وقال المومني، إن القافلة كانت تضم 30 شاحنة عبرت الحدود الأردنية باتجاه قطاع غزة، (على الحدود مع زيكيم).

وأضاف أنه لحق ضرر مادي بـ4 شاحنات بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، إذ تحطمت واجهات زجاجية أمامية وأضرار أخرى.

وأشار المومني، إلى أن الأردن يرى أن هنالك تساهلا في التعامل مع المستوطنين الذين يعترضون طريق الشاحنات ويهددون سلامة السائقين.

وبين أن هذا الاعتداء هو الثاني خلال الأسبوع الحالي بعد تعرض قافلة الأحد الماضي إلى الاعتداء أيضا، ما اضطر عودة شاحنتين إلى الأردن.

وشدد المومني، على أن هذا الأمر يستدعي تدخلا إسرائيليا جديا وعدم التساهل مع من يعيق هذه القوافل الإغاثية؛ التي تشكل خرقاَ للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة.

وقال الوزير إن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات تصطدم بعراقيل كبيرة، تتمثل بتقديم طلب إلكتروني، وبتفتيش مفتوح المدة على المعابر، وفرض جمارك مستحدثة، وحصر عملية التفتيش بوقت الدوام.

وأضاف أن الأردن يقوم بإنزالات جوية بالتعاون مع عدد من الدول العربية والغربية، لكنها ليست كافية وليست بديلاً ولا يمكن أن تكون بديلاً عن القوافل البرية.

وأوضح المومني، أن المسافة الزمنية التي تحتاجها القوافل من عمّان للوصول إلى قطاع غزة، قد تمتد إلى نحو ساعتين فقط، لكن بسبب القيود وخلق المعيقات فإن الرحلة الواحدة تمتد حالياً إلى نحو 36 ساعة حتى تصل مبتغاها.