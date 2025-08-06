قائد الجيش الماليزي يأمل في اتفاق دائم بين كمبوديا وتايلاند ضمن محادثات وقف إطلاق النار

أعرب قائد القوات المسلحة الماليزية الجنرال تان سري محمد نظام جعفر، عن أمله في أن يتوصل الطرفان "كمبوديا وتايلاند" المشاركان في عملية لجنة الحدود العامة الجارية إلى اتفاق ويلتزمان به.

يشار إلى أن عملية لجنة الحدود العامة هي جزء من اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، تم التوصل إليه في اجتماع خاص في مدينة بوتراجايا في 28 يوليو الماضي.

وقال نظام جعفر، إن مجموعة العمل المشتركة عقدت مناقشات قبل أن يبدأ الاجتماع الفعلي للجنة الحدود المشتركة، حسب صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية اليوم الأربعاء.

وأضاف، أن "المسائل الرئيسية التي سيتم مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها هو اتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى الشروط المرجعية المبسطة".

وتابع، أن "الاجتماع سيشمل أيضا قضايا متعلقة بفريق المراقبة للآسيان"، مضيفا أن اجتماع مجموعة العمل المشتركة اختتم في الساعة الـ10:30 مساء أمس".

وأشار إلى أنه ليس هناك أي طريق سهل للوصول إلى اتفاق، على الرغم من أن جميع الأطراف تدرك أهمية السلام.

وكانت ماليزيا، بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" قد استضافت في 28 يوليو الماضي، اجتماعا شارك فيه رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت والقائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند فومتام ويتشاياتشا في كوالالمبور.

وبعد الاجتماع، قال أنور، إن اتفاق وقف إطلاق نار الفوري وغير المشروط بين كمبوديا وتايلاند يمثل بداية جهود تهدف إلى إعادة بناء الثقة والتعاون بين الدولتين.