أورا ديفلوبرز توقع اتفاقية مع «رواد» و«ريدكون» لبناء مرحلة 01B من ZED الشيخ زايد

وقعت شركة أورا ديفلوبرز اتفاقيتين شراكة مع شركة ريدكون للتعمير وشركة رواد الهندسة الحديثة وذلك لإتمام بناء مرحلة 01B من ZED الشيخ زايد. بالإضافة إلي ذلك، أعلنت شركة أورا ديفلوبرز أيضاً أنها وقعت اتفاقاً مع Mace شركة بريطانية لإدارة المشاريع وتولي زمام تنفيذ المشروع.

مرحلة 01B من ZED الشيخ زايد تحتوي على 12 مباني سكنية كاملة التشطيب مع موقف سيارات تحت الأرض. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في منتصف سبتمبر من هذا العام ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 25 شهرا.



وبهذه المناسبة قال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة أورا ديفلوبرز: "هدف شركة أورا ديفلوبرز هو تقديم أفضل الحلول وضمان النتائج المتميزة، ومع ذلك فإن التوقيع مع شركة "رواد للإعمال الهندسية الحديثة" و"ريدكون للتعمير"،اثنين من كبار مطورين العقار في مصر يسبب بادائهم الاستثنائي، يؤكد التزامنا بالسعي الدائم لتقديم أفضل جودة التي تتعدى التوقعات."

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون للتعمير الحديثة المهندس طارق الجمال، معلقاً علي هذه الشراكة :"نحن سعداء بالعمل للغاية مع شركة أورا ديفلوبرز. ZED الشيخ زايد تتميز بتصميماتها الرائعة، ونحن نفخر بمشاركتنا فى هذا المشروع".



وعلق الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة المهندس محمد محلب قائلاً: "نحن نتطلع للعمل مع شركة أورا ديفلوبرز وتقديم أفضل النتائج. التعاون مع رجل من أهم رجال الأعمال في مصر، المهندس نجيب ساويرس، هو شرف لنا، ونحن نتطلع الى انشاء هذا المشروع".



وقعت شركة أورا ديفلوبرز اتفاقية قرض بقيمة مليار جنيه مع بنك مصر لتمويل بناء المرحلة الأولي من ZED الشيخ زايد، وهو مشروع متعدد الاستخدامات ويتكون من 6 مراحل مع أكثر من 4500 وحدة سكنية كاملة التشطيب وذلك بالإضافة إلي مبني تجاري.