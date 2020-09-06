 بالفيديو.. لحظة وصول المساعدات المصرية لمتضرري الفيضانات بالسودان - بوابة الشروق
الأحد 6 سبتمبر 2020 3:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. لحظة وصول المساعدات المصرية لمتضرري الفيضانات بالسودان

نور رشوان
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 3:01 م | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2020 - 3:01 م

نشرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد وصول مساعدات مصرية للمتضررين من السيول والفيضانات إلى الخرطوم.
ووصلت صباح اليوم الأحد، إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية، تُقدر بأكثر من23 طنًا؛ لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالسودان، بعد إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وكان في استقبال الطائرتين بالمطار وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، ومفوض الشئون الإنسانية، عباس فضل الله، ونائب السفير المصري بالخرطوم، السفير نادر زكي.



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك