نشرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد وصول مساعدات مصرية للمتضررين من السيول والفيضانات إلى الخرطوم.

ووصلت صباح اليوم الأحد، إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية، تُقدر بأكثر من23 طنًا؛ لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالسودان، بعد إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وكان في استقبال الطائرتين بالمطار وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، ومفوض الشئون الإنسانية، عباس فضل الله، ونائب السفير المصري بالخرطوم، السفير نادر زكي.



