 فتح تطلع وفدا أمريكيا على الانتهاكات الإسرائيلية المُمنهجة لتدمير حل الدولتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح تطلع وفدا أمريكيا على الانتهاكات الإسرائيلية المُمنهجة لتدمير حل الدولتين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 10:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 10:19 م

أطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على ممارسات إسرائيل العنصرية وما تقوم به على الأرض من قتل وتدمير وإرهاب، ومنهجيتها في تدمير حل الدولتين.

وشرح القواسمي للوفد أن إصرار إسرائيل على الخلط ما بين السياسة والتاريخ والدين في طرح رؤيتها حول طبيعة الصراع يهدف الى تعقيد الأمور وإطالة عمر الاحتلال ونظام الفصل العنصري "الأبارتهايد"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تمتلك أية رؤية جدية للحل السياسي، وإنما لديها خطة قتل وتدمير، وتعميق الاحتلال.

وأوضح القواسمي للوفد أن القيادة الفلسطينية لديها رؤية واضحة ومحددة للحل السياسي مستندة للقانون الدولي، وهو محل إجماع دولي عدا إسرائيل ومن يحميها ويدعمها، مؤكدا لهم أن انتقاد ممارسات إسرائيل ليست معاداة للسامية أو الديانة اليهودية.

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