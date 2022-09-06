جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مواقع بالضفة الغربية بطائرات مسيرة

نقلت القناة 11 الإسرائيلية الرسمية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تأكيده استخدام "الطائرات المُسيرة" في الضفة الغربية للمرة الأولى.

وقالت القناة 11 إن قادة الجيش في الضفة الغربية عمليًا قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على الجيش، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة.

ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل. ويُشار إلى أن جيش الاحتلال صعد من اقتحاماته لمُحافظات الضفة الغربية المحتلة منذ عملية هروب أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة في شهر سبتمبر الماضي قبل أن يُعاد اعتقالهم جميعًا خلال أيام قليلة.

وكان لمُحافظة "جنين" التي ينتمي لها كل الأسرى الهاربون النصيب الأوفر من الاقتحامات والاغتيالات أيضًا. وينتمي كذلك لهذه المحافظة الواقعة في شمال الضفة مُعظم الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات داخل الخط الأخضر في وقت سابق هذا العام.

والليلة الماضية، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة مكونة من 100 آلية عسكرية، مدينة "جنين" وقامت بتفجير منزل بالمدينة مملوك لمُنفذ هجوم في "تل أبيب" في وقت سابق من هذا العام. وأسفر اقتحام الليلة الماضية عن مقتل الشاب الفلسطيني محمد سباعنة (29 عامًا)، وإصابة ما يزيد على 20 شخصا آخرين بجروح.