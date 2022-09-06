روسيا وأوكرانيا: كييف تفصل آخر مفاعل بمحطة زابوريجيا عن شبكة الكهرباء

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن فصل المحطة عن شبكة الكهرباء من جديد يجعلها على بعد خطوة من وقوع كارثة انبعاثات.

ومرة أخرى، دعا وزير الطاقة الأوكراني يوم الاثنين إلى جعل محيط المنشأة منطقة منزوعة السلاح.

وأبلغت أوكرانيا وكالة الطاقة الذرية بأن خط الكهرباء سيعود إلى المحطة لدى إخماد الحريق.

وتبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات بشأن القصف الذي طال المحطة خلال الأسابيع الماضية.

وأصدرت شركة إينرغوتوم الأوكرانية الحكومية المشغلة للمنشأة بيانا الاثنين أكدّت فيه فصل المفاعل رقم 6، بسبب حريق "اندلع بفعل القصف".

وقالت وكالة الطاقة الذرية الدولية إن المفاعل رقم 6، هو الأخير الذي يعمل من بين ست مفاعلات بعد قصف طال الرقم 5 يوم السبت.