سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تسعى للتهدئة في كل الأراضي الفلسطينية

قال سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، تميز بالصراحة والشفافية والمسؤولية الوطنية والقومية العليا، موضحًا أنه تناول كل القضايا الثنائية والمتعددة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن لقاء الرئيس شهد تقييمًا عميقًا لمجمل الأوضاع التي تمر بها فلسطين وكل المسارات السياسية والميدانية، إضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تغول إسرائيلي، وجرائم يرتكبها المستوطنون وعصاباتهم والجيش الإسرائيلي، فضلًا عن اقتحام المسجد ومحاولة تقسيمه زمنيًا ومكانيًا.



ولفت إلى أن اللقاء بين الزعيمين تناول كيفية مواجهة التحديات التي تواجهها فلسطين في هذا الوقت الحرج والحساس، منوهًا إلى أن تلك المرحلة تاريخية ومفصلية، تطلبت واقتضت وجود لقاء بين القيادتين، وتشاور حول مجمل الأوضاع.



وأكد السفير الفلسطيني، أن «الشقيقة الكبرى مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية، والمنطقة بأكملها والشرق الأوسط والعالم»، متابعًا: «نحن بحاجة للدعم المصري المطلق للرئيس محمود عباس، باعتباره رمز الشرعية الوطنية الفلسطينية، والتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني والتعاطي مع التطورات الميدانية الخطيرة من الاحتلال والمستوطنين».



وذكر أن «الموقف المصري واضح وتاريخي وثابت وراسخ»، مضيفًا: «مصر لطالما وقفت إلى الشعب الفلسطيني وتسعى للتهدئة في قطاع غزة ومجمل الأراضي الفلسطينية، مصر تتحمل مسؤولية وطنية قومية تجاه الشعب الفلسطيني في كل أنحاء البلاد».



وشدد على أهمية تحدث القادة العرب بلغة واضحة حازمة أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتأكيد على تمسكهم بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مختتمًا: «نحن مقبلون على قمة عربية في الجزائر والجميع يبذل جهدا لإنجاح نتلك القمة، للتعاطي مع كل قضايا العرب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بقصر الاتحادية، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني حسين، والشيخ أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة.