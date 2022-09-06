أعلنت وزارة النقل السورية أنه تقرر تحويل كل الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي إلى مطار دمشق الدولي وذلك إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب وأدى لخروجه عن الخدمة مساء اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن بيان الوزارة السورية مطالبة المسافرين بترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية وذلك ريثما يتم إعادة إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان وعودة مطار حلب السورى للعمل.

وكانت "سانا" قد أعلنت أن إسرائيل قامت مساء اليوم بتنفيذ عدوان بالصواريخ استهدف مطار حلب الدولي أدى إلى خروجه عن الخدمة .. مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي نفذ بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي ما أدى إلى “أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة”.