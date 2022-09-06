رسميا: الصربي زوران مانولوفيتش مديرا فنيا للاتحاد السكندري

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي اتفاقه مع الصربي زوران مانولوفيتش والذى يحمل الجنسية البرتغالية أيضاً لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

وقاد رئيس النادي مفاوضات التعاقد بنجاح مع زوران، عقب استقرار وموافقة مجلس إدارة النادى بكامل هيئته على التعاقد مع المدير الفني الصربي والذى يملك سجلاً تدريبياً حافلاً و أستطاع تحقيق العديد من الإنجازات ومنها:

الفوز بالدوري الجزائري 2021 مع شباب بليوزداد الجزائري - التأهل إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 مع شباب بليوزداد الجزائري - التأهل إلي دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا 2020 مع الهلال السوداني - التأهل إلي نص نهائي البطولة العربية 2019 مع الوداد المغربي - الفوز بالدوري والسوبر الانجولي 2018 مع بيرميرو دي اوجستو الانجولي - التأهل إلي نص نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 مع بيرميرو دي اوجستو الانجولي - الفوز بالدوري والسوبر الانجولي 2013 مع كابسكورب الانجولي - الفوز بكاس البحرين 2008 مع الأهلي البحريني.

وفقاً للرؤية الفنية لزوران سيضم الجهاز الجديد كريم بن سالم سباعي، تونسي الجنسية مدرب مساعد ومخطط احمال و محمد رشيد المكاوى " مغربى الجنسية " مدرب حراس مرمى، وسوف يتم حسم كامل تشكيل الجهاز الفنى والإدارى المعاون، عقب وصول زوران، ومساعديه للبلاد والاجتماع مع لجنة الكرة خلال الساعات القادمة.

من جانبه أكد محمد مصيلحى أنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة لـ "زوران"، المدير الفني الجديد لزعيم الثغر.

مؤكداً أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع ووقوفهم صفا واحد وعلى قلب رجل واحد وفي مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق.