أمين مساعد جامعة الدول: استعدادات الجزائر لاستقبال القمة العربية جادة ومُرضية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الإعلام العربي تداول في الأيام الماضية، كلامًا كثيرًا غير معلوم المصدر، حول تأجيل القمة العربية المزمع عقده في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، وعدم وجود إجماع عليها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث العربية»، مساء الثلاثاء، أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد للجميع في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بأن القمة قائمة في موعدها، والاستعدادات جارية من الناحية المضمونية أو اللوجستية.



ولفت إلى التشاور مع الدولة الجزائرية عن طريق لجنة مشكلة في الأمانة العامة لهذا الغرض، ولجنة أخرى في الجانب الجزائري، مؤكدًا أن «كل الاستعدادات اللوجستية المعنية بالمؤتمر، تتم مراجعتها بشكل كامل ودقيق».



وأعلن الأمين العام المساعد، أنه من المقرر أن يتوجه إلى الجزائر قبل انعقاد القمة بعدة أسابيع، للوقوف على الرسائل النهائية للمؤتمر، معقبًا: «الأمور طيبة والاستعدادات الجزائرية مرضية وجادة، والأمور نجدها كاملة».



وعن الأسماء التي من المقرر أن تحضر القمة، أجاب: «مازلنا على بعد شهرين من القمة، الدعوات يتم إرسالها، وزير خارجية الجزائر سلم الدعوة اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وهناك دعوات يتم تسليمها للقادة العرب الآخرين».





