نتنياهو يقترح مشروعا ضخما للدفاع الجوي للتصدي لهجمات إيرانية

يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمضي قدماً في مشروع ضخم للدفاع الجوي يهدف إلى مواجهة تهديد بهجوم من إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاحد،بحسب تقرير اوردته قناة"كان"الاذاعية الاسرائيلية.

وبحسب التقرير الذي اوردته صحيفة"تايمز اوف اسرائيل" ، سيركز المشروع الذي مليارات من الشيكل لحماية البلاد ضد الهجمات الصاروخية ، على غرار الغارات على المنشآت النفطية السعودية التي تم القاء باللوم فيها على إيران في الشهر الماضي.

واتهمت السعودية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والمانيا ايران بشن الهجوم ، ولكن طهران نفت ذلك.

وأخبر مسؤولو وزارة الخزانة قناة "كان" بأن مشروع الدفاع الجوي كان قيد المناقشة لبعض الوقت ، لكن لا يمكن الموافقة على الكثير من التمويل إلا بعد أن تؤدي الحكومة القادمة اليمين. لم تحرز محادثات تشكيل حكومة ائتلاف او حكومة وحدة وطنية أي تقدم منذ الانتخابات الأخيرة.

وطرحت وزارة المالية بعض الخيارات لتمويل مشروع الدفاع ، بما في ذلك استقطاع من الميزانية الحالية لوزارة الدفاع. ومع ذلك ، يبدو أن هذا الخيار غير مرجح ، كما ذكر التقرير ، ومن المرجح أن تتم تغطية التكاليف عن طريق تخفيض ميزانية القطاعات المدنية وزيادة الضرائب.

انعقد مجلس الوزراء الأمني ​​الرفيع المستوى لأول مرة منذ شهرين ، وسط تحذيرات خفية من الزعماء الإسرائيليين في الأيام الأخيرة من تهديد أمني متزايد من إيران.

ويعتقد المسؤولون أن إيران ربما تكون قد نشرت معلومات حول مؤامرة "إسرائيلية عربية" مزعومة لإغتيال الجنرال قاسم سليماني ، قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، كذريعة لمهاجمة إسرائيل ، وفقًا للقناة الثانية عشرة التليفزيونية الإسرائيلية.

واشار كل من نتنياهو والرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين إلى الاحتياجات الأمنية في الأيام الأخيرة حيث دعيا لتشكيل حكومة وحدة واسعة.

في خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي في الكنيست الجديد ، دعا نتنياهو أيضًا إلى "حكومة وحدة وطنية واسعة" ، قائلاً إن التحديات الأمنية في البلاد تتطلب الاستقرار السياسي.

وقال "أي شخص يعرف الوضع ويعرف أن إيران تزداد قوة وتهاجم في جميع أنحاء العالم."