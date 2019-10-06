منتخب الطائرة يخسر للمرة الثالثة بالمونديال أمام روسيا

خسر المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للرجال اليوم الأحد، أمام نظيره المنتخب الروسي في خامس مبارياته في بطولة العالم التي تستضيفها اليابان في أربعة مدن، خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

ويسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو يرميلون إلى تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة بعد الخسارة من روسيا بنتيجة 3/1، وهي نفس النتيجة التي خسر بها أمام البرازيل قب خسارته أمس أمام كندا بثلاث أشواط مقابل شوطين، من أجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق باسم مصر.

واستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته فى المونديال على كل من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على راحة من المباريات الخميس.

ويستكمل منتخب الفراعنة مبارياته بالبطولة مع عودة البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهر.

ويشارك ببطولة العالم منتخبات: أمريكا، والأرجنتين، واليابان، وبولندا، وإيطاليا، ومصر، وروسيا، وكندا، وتونس، والبرازيل، وإيران، وأستراليا.

وتقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد، على أن يتوج باللقب الفريق الذي ينجح في حصد أكبر عدد من النقاط من المباريات التي سيخوضها.

وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم: أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.