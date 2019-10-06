 الداخلية العراقية: 104 قتلى وأكثر من 6100 جريح خلال الاحتجاجات - بوابة الشروق
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الداخلية العراقية: 104 قتلى وأكثر من 6100 جريح خلال الاحتجاجات

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 10:02 م | آخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 10:02 م

 

ذكرت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأحد، أن 104 أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 6100 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ، سعد معن، في تصريحات لصحفيين، أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن.

وأضاف أن عدد الجرحى بلغ 6107 بينهم 1241 من عناصر قوات الأمن.

وأوضح أن موجة المظاهرات الأخيرة شهدت إحراق ثمانية مقرات حزبية و51 أبنية أخرى.

كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قد أفادت بمقتل نحو 100 شخص واصابة نحو 4 آلاف جريح في جميع أرجاء البلاد.

وتجتاح البلاد مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

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