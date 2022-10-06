المركزي الأوغندي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 2019

رفع البنك المركزي الأوغندي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2019، وأشار إلى مزيد من الزيادات في المستقبل ما لم يتم السيطرة على تضخم الاسعار المنتشر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الفائدة القياسي للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعها إلى 10% بدلا من 9%، بحسب ما قاله نائب محافظ البنك المركزي، مايكل أتينجي إيجو للصحفيين اليوم الخميس في العاصمة كمبالا.

وبذلك يرتفع المعدل التراكمي منذ شهر يونيو إلى 350 نقطة أساس، مما يجعل البنك واحدا من بين ستة بنوك مركزية في القارة قامت برفع سعر الفائدة بواقع ثلاث نقاط مئوية أو أكثر هذا العام.

وقال أتينجي-إيجو: "لا يزال بنك أوغندا مصمما على كبح جماح التضخم، وسوف يستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى هدفه الذي يبلغ 5% على المدى المتوسط".