نجمة التنس أنس جابر في مصر في أول مهمة ميدانية لها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي

في أول زيارة ميدانية لها كسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقوم بطلة التنس العالمية أنس جابر بزيارة مشروعات برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع الحكومة المصرية في الأقصر والقاهرة.

وتهدف هذه المشروعات إلى معالجة آثار تغير المناخ، وتحسين فرص التعليم، وزيادة الوعي بالتغذية السليمة، ودعم تمكين النساء والشباب.

وفي وقت يشهد احتياجات تنموية غير مسبوقة، تسلط زيارة أنس الضوء على نماذج التنمية الفعالة لمصر في مجالات التعليم والتنمية الريفية والتمكين الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

وقالت أنس: من مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي إلى مواجهة آثار تغير المناخ ودعم المجتمعات المستضعفة مثل اللاجئين، أصبح عمل برنامج الأغذية العالمي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضافت أن رؤية كيفية تعامل برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية مع هذه القضايا محليًا كان ملهمًا بشكل لا يصدق فهم ينقذون ويغيرون حياة الناس بالفعل.

وتابعت: وبصفتي سفيرة عالمية للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي، فأتعهد أن أوصل صوتي للتعبير عن القضايا العالمية التي تتطلب جهوداً عاجلة ومركزة، خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة.

وخلال زيارتها لمحافظة الأقصر، تحدثت أنس مع صغار المزارعين الذين يدعمهم برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال توفير الطاقة النظيفة، وتوفير بذور محسّنة أكثر تحملاً لتغيرات المناخ وسبل ري حديثة تقلل من هدر المياه.

كما شاهدت كيف تساعد هذه المشاريع المزارعين على تبني تقنيات زراعية جديدة، مما أدى إلى زيادة إنتاجيتهم الزراعية بنسبة 40 في المائة.

وكانت أنس حريصة أيضًا على زيارة مدرسة مجتمعية لمعرفة كيف يدعم البرنامج حصول الأطفال على التعليم من خلال الوجبات المدرسية.

ويشجع برنامج الوجبات المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي على الحضور المنتظم إلى المدارس حيث يوفر لكل طفل 25 في المائة من احتياجاته التغذوية اليومية.

كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع الحكومة على تحسين تجربة التعلُم، خاصة للفتيات، في هذه المدارس عن طريق إدخال أدوات تعليمية رقمية، مما يوفر موارد تعلم جديدة، ويحسن نسب حضور الطلاب.

وقال جان بيير دو مارجوري، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، الذي شارك أنس في جولتها في الأقصر: "أنس هي صوت فعال لمهمتنا في مصر. تفاعلها مع الناس، خاصة مع النساء والأطفال، يسلط الضوء على دور التعليم والمهارات في تغيير حياة الناس إلى الأفضل.

وأضاف: نحن فخورون بأن تكون لدينا شخصية ملهمة مثلها تساهم في رفع مستوى الوعي حول الأمن الغذائي العالمي.

وباعتبارها نموذجًا يحتذى به للنساء، تفاعلت أنس أيضًا مع النساء الريفيات اللاتي غيرن حياتهن من خلال إطلاق مشاريع تجارية صغيرة مكنتهن من زيادة دخولهن بنحو 50 في المائة بعد إكمال تدريب برنامج الأغذية العالمي على ريادة الأعمال وحصولهن على قروض صغيرة يقدمها البرنامج.

وستواصل أنس جولتها في القاهرة، حيث ستزور أسرة لاجئة سودانية يدعمها برنامج الاستجابة للأزمات التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والذي يوفر للاجئين تدريبات مهنية لتعزيز فرص عملهم، إلى جانب مساعدات نقدية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأنس هي أول امرأة عربية وإفريقية تصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون. وتم تعيينها كسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في فبراير الماضي، لتنضم إلى مجموعة متميزة من سفراء النوايا الحسنة، بما في ذلك كيت هدسون، وذا ويك اند، وأندرو زيمرن، ومايكل كورس.