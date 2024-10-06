البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة السيدة العذراء في الفجالة

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة.

وقام البابا تواضروس الثاني، خلال القداس بتدشين كنيسة السيدة العذراء، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة بالقاهرة فضلا عن مشاركة أبناء الكنيسة في القداس.



وتم بث صلوات القداس من خلال القنوات القبطية الفضائية ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما بثت الصفحة الرسمية للمتحدث باسك الكنيسة، احتفالية تدشين ومرور 140 سنة على كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.