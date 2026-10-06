شرط رونالدو للعودة إلى منتخب البرتغال بعد أزمته مع جيسوس

تتواصل تداعيات رحيل كريستيانو رونالدو المفاجئ عن معسكر منتخب البرتغال، وسط تصاعد الحديث عن وجود أزمة بين قائد المنتخب ومدربه جورجي جيسوس، في ظل تساؤلات حول مستقبل النجم البالغ 41 عامًا مع الفريق.

ووفقًا لما نقلته شبكة «CNN Portugal» عن الصحفي البرتغالي روي سانتوس، فإن رونالدو يشعر بغضب شديد من طريقة إدارة الأزمة، وقد تكون عودته إلى صفوف المنتخب مرتبطة بموقف واضح من استمرار جورجي جيسوس في منصب المدير الفني.

وأوضح سانتوس أن رونالدو أبلغ بأنه لن يعود إلى المنتخب، على الأقل طالما يتولى جيسوس قيادة الجهاز الفني، مشيرًا إلى استياء قائد البرتغال من طريقة التعامل مع الموقف.

وأضاف الصحفي البرتغالي أن رونالدو شعر بالانزعاج بشكل خاص من تصريحات جيسوس، بعدما رأى تناقضًا بين تأكيد المدرب رغبته في استمرار اللاعب مع المنتخب ومنحه فرصة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وبين تشديده في الوقت نفسه على أن قرارات التشكيل تقع بشكل كامل ضمن صلاحياته.

وتصاعدت الأزمة عقب مباراة البرتغال أمام النرويج، التي ظل خلالها رونالدو على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، رغم قيامه بعمليات الإحماء لنحو نصف ساعة، الأمر الذي أثار تكهنات واسعة بشأن طبيعة العلاقة بين قائد المنتخب والمدير الفني.

في المقابل، تحدث رئيس الاتحاد البرتغالي عن "سوء تفاهم"، بينما أكد جيسوس من جانبه عدم وجود "حادثة" تستحق كل هذا الجدل.

لكن هذه التصريحات لم تمنع استمرار التكهنات في الإعلام البرتغالي، خصوصاً بعدما كان رونالدو قد ألمح إلى أن تفاصيل ما حدث ستظهر في الوقت المناسب.