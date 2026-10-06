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رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى، بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر، مع الدفع بالمعدات لسرعة سحب تجمعات مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية.

وتابع رئيس المدينة ميدانيًا أعمال رفع تجمعات المياه بعدد من المناطق بالمدينة والقرى، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، وبمشاركة فرق إدارة الأزمات والنظافة ونواب رئيس المدينة.

كما واصلت الوحدات القروية أعمال تصريف مياه الأمطار وتسليك صفايات الأمطار بالطرق الرئيسية، لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

ووجّه رئيس المدينة بتكثيف أعمال سحب المياه وسرعة التعامل مع أي تجمعات جديدة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة تحسبًا لأي تداعيات للطقس.