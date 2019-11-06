الاحتلال الإسرائيلي يصيب فتى فلسطينيا بالرصاص المعدني ويعتقله وفتى آخر شمال الخليل

أصيب مساء اليوم، الفتى الفلسطيني عمرو عرفات زعاقيق (17 عاما)، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الظهر المحاذية لبلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى رامي رفيق العلامي (17 عاما) من البلدة.

من ناحية أخرى اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ورئيس البلدية تيسير أبو سنينة، والوفد المرافق، ومنعوهم من الصلاة في الحرم الإبراهيمي.

جاء ذلك خلال الجولة التي نفذها العالول والبكري وأبو سنينة، والوفد المرافق، للمناطق المغلقة والمهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، التي تتعرض بشكل يومي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وكان أبو سنينة استقبل العالول في دار البلدية، بحضور البكري وأمين سر إقليم حركة "فتح" وسط الخليل عماد خرواط، وأمين سر إقليم حركة "فتح" شمال الخليل هاني جعارة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة في البلدية.

وأطلع أبو سنينة الوفد على أوضاع مدينة الخليل، والمشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها، مبينا احتياجات المدينة، ولفت إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات من أجل الوصول إلى التنمية المنشودة والعبور إلى بر الأمان.