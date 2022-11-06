استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم /السبت/، استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الشاب مصعب محمد محمود نفل (18 عاما) من قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله، أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة سنجل، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة جدا، قبل أن يعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب مصعب نفل وشاب آخر، خلال تواجدهما في طريق ترابية تؤدي إلى قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله، وتطل على منطقة "عيون الحرامية" بالقرب من بلدة سنجل شمال المحافظة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشابين المصابين، فيما سلمت الشاب نفل للإسعاف الفلسطيني، الذي نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث أعلنت "الصحة" عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.