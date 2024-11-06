 سباق الانتخابات الأمريكية.. هاريس تفوز بأصوات ولاية أوريغون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سباق الانتخابات الأمريكية.. هاريس تفوز بأصوات ولاية أوريغون

كامالا هاريس - من فعاليات الحملة الانتخابية
كامالا هاريس - من فعاليات الحملة الانتخابية

نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:32 ص

فازت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ كامالا هاريس، بـ ولاية أوريغون؛ ذات الـ8 أصوات في المجمع الانتخابي.

ورغم ذلك؛ التفوق من نصيب دونالد ترامب والذي بلغ حتى الآن 230 صوتًا؛ وحسم الولاية المتأرجحة "كارولينا الشمالية".


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