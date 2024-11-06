قدم 22 بنكا و8 شركات 77.24 مليار جنيه تمويلًا عقاريا إلى 600 ألف و968 مواطنا، بمتوسط 128 ألفًا و531 جنيها ضمن برنامج سكن لكل المصريين "الإسكان الاجتماعي"، حتى 31 أكتوبر الماضي.

ضخت البنوك 74 مليارًا و732 مليون جنيه إلى 581 ألفًا و177 مواطنا، بنسبة 96.7%، فيما قدمت شركات التمويل العقاري مليارين و511 مليون جنيه إلى 19 ألفًا و791 مواطنا، بنسبة 3.3%، بحسب بيانات حديثة صادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حصلت «الشروق» على نسخة منها.

واستحوذ بنكا الأهلي ومصر على نسبة 48.3% من إجمالي التمويلات الممنوحة، بواقع 19 مليارا و219 مليون جنيه للأول أمنّت له حصة 24.9%، و18 مليارا و105 ملايين جنيه للأخير، بحصة 23.4%.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي قد كشف عن بلوغ تكلفة إنشاء وحدات "سكن لكل المصريين" 300 مليار جنيه في الفترة من 2014 حتى 2023.