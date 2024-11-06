 حتى نهاية أكتوبر.. 77.2 مليار جنيه حجم التمويل العقاري للمستفيدين من وحدات سكن لكل المصريين - بوابة الشروق
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حتى نهاية أكتوبر.. 77.2 مليار جنيه حجم التمويل العقاري للمستفيدين من وحدات سكن لكل المصريين

محمد علاء
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 10:34 م

قدم 22 بنكا و8 شركات 77.24 مليار جنيه تمويلًا عقاريا إلى 600 ألف و968 مواطنا، بمتوسط 128 ألفًا و531 جنيها ضمن برنامج سكن لكل المصريين "الإسكان الاجتماعي"، حتى 31 أكتوبر الماضي.

ضخت البنوك 74 مليارًا و732 مليون جنيه إلى 581 ألفًا و177 مواطنا، بنسبة 96.7%، فيما قدمت شركات التمويل العقاري مليارين و511 مليون جنيه إلى 19 ألفًا و791 مواطنا، بنسبة 3.3%، بحسب بيانات حديثة صادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حصلت «الشروق» على نسخة منها.

واستحوذ بنكا الأهلي ومصر على نسبة 48.3% من إجمالي التمويلات الممنوحة، بواقع 19 مليارا و219 مليون جنيه للأول أمنّت له حصة 24.9%، و18 مليارا و105 ملايين جنيه للأخير، بحصة 23.4%.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي قد كشف عن بلوغ تكلفة إنشاء وحدات "سكن لكل المصريين" 300 مليار جنيه في الفترة من 2014 حتى 2023.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك