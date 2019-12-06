تمر اليوم 7 ديسمبر الذكرى السابعة لرحيل واحداً من أبرز وألمع الأسماء في ذاكرة الموسيقي العربية، وهوالموسقار الكبير عمار الشريعي، والذي رحل في 7 ديسمبر 2012 عن عمر 64 عاما، تاركا خلفه ارثاً موسيقيا كبيراً خالدا في آذاننا جميعا.

فنذكر له جميعا تترات " رأفت الهجان" و"دموع في عيون وقحة" أبرز ما قدم من دراما عمليات جهاز المخابرات المصري، لم يكن فقدان البصر معوقا للشريعي فقد منحه الله احساسا موسيقيا فريدا جعله يصل لقلوب الجميع بموسيقاه الفريدة، لذلك ساهم بموسيقاه في توثيق رحلة طه حسين من خلال ألحانه في مسلسل " الأيام"

قدم الشريعي في مسيرته أعمالا موسيقية للدراما والسينما والمسرح،وقد ساهمت ألحانه الخفيفة والممتعة في مساعدة غير المطربين على الغناء فقد غنى من ألحانه الفنان الكبير عادل إمام في أحداث مسرحية " الواد سيد الشغال"

ولكن تبقى تترات الأعمال الدرامية هي صاحبة الجزء الأبرز في رحلة الشريعي، فقدم ما يزيد عن 50 تترا، وكان من ابرزهم تترات الأعمال الدرامية التي تناولت السيرة الذاتية لشخصيات هامة في تاريخ الفن والأدب المصري.

ومع ذكرى رحيله نستعرض أبرز الأعمال الموسيقية التي قدمها الشريعي لدراما السيرة الذاتية :

1- الأيام

من الشخصيات الملهمة في حياة عمار الشريعي كانت شخصية الدكتور طه حسين، لذلك أبدع الشريعي في تقديم موسيقى مسلسل "الأيام" الذي تناول السيرة الذاتية لعميد الأدب العربي، والذي عرض في 1979 من بطولة الفنان الكبير أحمد زكي وإخراج يحيى العلمي.

2- قاسم أمين

قدم الشريعي الموسيقى التصويرية وألحان مسلسل " قاسم أمين" الذي عرض في 2002 من بطولة الفنان كمال أبورية واخراج انعام محمد علي، وتناول المسلسل السيرة الذاتية لقاسم أمين صاحب الدور البارز في المناداة بحقوق المرأة من خلال كتبه ومؤلفاته، كذلك الدور الذي قام به أمين مع الحركة الوطنية التي واكبت الاحتلال الإنجليزي لمصر!

3- أم كلثوم

في مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم الذي عرض في 1999 من بطولة الفنانة صابرين، كان للشريعي دورراً كبيرا في اعادة صياغة ألحان بعض التواشيح الدينية، والتي بدأت السيدة أم كلثوم مسيرتها من خلالها في طفولتها.

4- أبو ضحكة جنان

كانت ألحان عمار الشريعي الموسيقى التصويرية معبرة عن حياة الراحل إسماعيل ياسين من خلال حياته التي كانت مليئة بالألم ولكنه كان حريصاُ على منح السعادة والبهجة للجمهور، فكانت مشاهد مسلسل " أبو ضحكة جنان" الذي عرض في 2009 من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي وإخراج محمد عبد العزيز،والتي حملت عديد من المواقف في حياة سمعة لها طابع خاص بألحان الشريعي.