القيعي: «أهلا بالزمالك في استاد الأهلي» إذا واجه ظروفا في مبارياته الإفريقية

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تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن مميزات حصول القلعة الحمراء على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عامًا.

وكان الأهلي قد نظم احتفالية أول أمس بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع شركة استادات التي ستدير مشاريع القلعة الحمراء الاستثمارية التي يطلق عليها رؤية 2045، والتي من بينها الحصول على ملعب السلام وتغيير اسمه لاستاد الأهلي.

وقال القيعي خلال حديثه ببرنامج ملك وكتابة، عبر قناة "الأهلي": "أمامنا استاد نموذجي فيه كل متطلبات الفرق المحترمة وسنطوره بأفكارنا وجهدنا".

وأضاف: "كنا نتدرب على استاد مختار التتش، لكن قبل المباريات المهمة من الممكن أن نتدرب على استاد الأهلي، نحن لسنا محتكرين استخدام الملعب وستقام عليه مباريات الإنتاج الحربي".

واختتم: "ظرف طارئ مثل الذي حدث مع الزمالك في مباراته الإفريقية.. سنقول له أهلا بك في استاد الأهلي".

يذكر أن الزمالك واجه أزمة بسبب ملعب مباراته أمام جينراسيون فوت السنغالي في إطار منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ما تسبب في صدور قرار من الاتحاد الإفريقي بإعادة اللقاء.