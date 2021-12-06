شطة: كاس أمم إفريقيا مهددة بالإلغاء

أكد محمد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن بطولة كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء خلال الفترة المقبلة.

وقال شطة في تصريحات تليفزيونية: «اللجان التي ذهبت للكاميرون، وجدت أن الملاعب غير جاهزة لاستضافة مباريات البطولة الافريقية، ورأت أن الوقت غير كافي لإنهاء الاستعدادات، ولكن الفيفا يتولى هذا الموضوع».

وتابع: «إذا لم تقام البطولة في موعدها، لا يوجد دولة قادرة على استضافة البطولة حتى إذا تم تأجيلها لمدة 3 أو 4 أشهر، وإذا لم تقام في موعدها فسيتم إلغاؤها».

يُذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية، ستقام في الكاميرون، في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022.