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شطة: كاس أمم إفريقيا مهددة بالإلغاء

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 4:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 4:35 ص

أكد محمد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن بطولة كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء خلال الفترة المقبلة.

وقال شطة في تصريحات تليفزيونية: «اللجان التي ذهبت للكاميرون، وجدت أن الملاعب غير جاهزة لاستضافة مباريات البطولة الافريقية، ورأت أن الوقت غير كافي لإنهاء الاستعدادات، ولكن الفيفا يتولى هذا الموضوع».

وتابع: «إذا لم تقام البطولة في موعدها، لا يوجد دولة قادرة على استضافة البطولة حتى إذا تم تأجيلها لمدة 3 أو 4 أشهر، وإذا لم تقام في موعدها فسيتم إلغاؤها».

يُذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية، ستقام في الكاميرون، في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022.


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