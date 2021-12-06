الأهلي يبدأ خطوات تسليم ادارة الفريق لشركة الكرة

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن اتفاقه مع ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، على عقد اجتماع مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الثالثة عصر الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة.

ويأتي ذلك لبدء مرحلة التعارف والتعاون مع الجهاز الفني للفريق الأول، وبحث الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة، واحتياجات الفريق التي تساعده على خوض التحديات المنتظرة سواء على المستويين المحلي، أو القاري.

ويحضر الاجتماع حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للمشاركة في مناقشة آلية العمل وكيفية التواصل، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ياسين منصور مع مسئولي الفريق الأول بينما كانت هناك لقاءات سابقة جرت من قبل مع ممثلي شركة كرة القدم مع جميع قطاعات كرة القدم، في إطار التعرف على أسلوب العمل وآلياته، تمهيدًا لاستلام القائمين على الشركة مسئولية القطاع بأكمله.

وكان محمود الخطيب قد حرص طوال الفترة الماضية على إطلاع ياسين منصور ومسئولي شركة الأهلي لكرة القدم على كافة الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وتم الاتفاق على عقد عدة جلسات تحضيرية وتنسيقية يتبعها استلام المهمة، والتواصل المباشر مع مديري الأجهزة؛ سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديمية.