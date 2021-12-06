الأرجنتين تكتشف أول إصابة بسلالة أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين، اليوم الاثنين، اكتشاف أول إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وأفاد المكتب الصحفي للوزارة، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني ، بأنه تم اكتشاف الحالة الأولى للإصابة بسلالة فيروس "كوفيد-19" من نوع أوميكرون في الأرجنتين، وذلك لشخص سبق له السفر إلى جنوب أفريقيا.

وذكر البيان، أنه تم تأكيد الإصابة بسلالة أوميكرون لأحد سكان مقاطعة سان لويس (38 عاما) الذي سبق له السفر إلى جنوب أفريقيا لأسباب عمل، وعاد إلى الأرجنتين يوم 30 نوفمبر عن طريق الولايات المتحدة.

وقبل المغادرة وعند عودته إلى الأرجنتين، خضع الرجل لاختبارات خاصة بفيروس "كوفيد-19" أسفرت عن نتائج سلبية، وفي يوم الوصول، تم وضعه في الحجر الصحي حيث خضع للاختبارات مجددا بعد أن اكتشف أن الأشخاص الذين سبق له التعامل معهم في جنوب أفريقيا مصابون بفيروس "كوفيد – 19"، وأسفرت الاختبارات هذه المرة عن نتائج إيجابية.