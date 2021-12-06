خبراء في إسرائيل يبحثون إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لضعاف المناعة

أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين بأنه من المقرر أن يجتمع خبراء في وزارة الصحة غدا لبحث مسألة إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمن يعانون ضعفا في الجهاز المناعي، وتطعيم المتعافين.

يأتي هذا بينما ارتفع عدد المصابين بالمتحور أوميكرون في إسرائيل إلى 11 .

وكانت إسرائيل بدأت الحديث عن إمكانية الحاجة لجرعة رابعة في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما صرح مدير عام وزارة الصحة نحمان آش بأن إسرائيل تجري استعدادات لضمان الحصول على إمدادات كافية من اللقاحات المضادة لكورونا، لاستخدامها في حال الحاجة إلى توزيع جرعة رابعة من اللقاحات.

ويقول مسؤولو الصحة إن فعالية اللقاحات تضعف بعد خمسة أشهر من إعطائها للأفراد، ما يجعل الحصول على جرعات معززة أمرا ضروريا.

وتسجل إسرائيل تراجعا كبيرا في معدلات الإصابة بكورونا منذ فترة، بعدما أصبحت في نهاية تموز/يوليو الماضي أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم.