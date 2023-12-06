الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل تجاري في الإسكندرية

أخمدت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حريقا نشب بإحدى المحال التجارية، الكائنة في شارع محمد نجيب، منطقة سيدي بشر، قرب طريق الكورنيش، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو مصابين من عدمه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول وقوع حريق بمحل تجاري في نطاق حي أول المنتزه، وأتى على محتوياته.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي المنطقة المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.