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أصدرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، سلسلة بيانات منفصلة، وثّقت خلالها ضرباتها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات البرية بقطاع غزة.

وجاءت ضربات القسام لقوات الاحتلال خلال المعارك البرية، التي جرى الإعلان عنها، على النحو التالي:

- دك تحشدات قوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشمالية لمدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون

- استهداف دبابة إسرائيلية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105

- قنص جنديين إسرائيليين في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس

- استهداف ١٢ آلية إسرائيلية في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

- استهداف ناقلة جند إسرائيلية ودبابة ميركفاه في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105

- قنص 4 جنود إسرائيليين في محور شرق مدينة خانيونس ويصيبونهم إصابات محققة

- استهداف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة في محور شرق مدينة خانيونس

- دك قوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشرقية لخانيونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل

يُشار إلى أن الإطار الزمني المعلن لهذه الضربات يقع في حدود ساعتين فقط.

وتواصل المقاومة الفلسطينية ضرباتها الناجزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء خلال المعارك البرية أو عبر توجيه رشقات صاروخية.