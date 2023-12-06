 استشهاد فلسطينيين وإصابة 11 في مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطينيين وإصابة 11 في مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس

بترا
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 9:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 9:35 ص

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 11 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب مدينة طوباس، شمال شرق الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد شاب وطفل، وهما: معاذ إبراهيم زهران "18 عاما" من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة "16 عاما، من بلدة طمون.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بإصابة 11 فلسطينيا برصاص الاحتلال والشظايا، وجرى تقديم الإسعافات العاجلة لهم ونقلهم للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

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