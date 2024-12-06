رئيس تايوان يجرى محادثات هاتفية من جوام مع زعماء في الكونجرس الأمريكي

أفادت تقارير بأن الرئيس التايواني لاي تشينج - تي أجرى مكالمات هاتفية مع زعماء في الكونجرس الأمريكي، يوم الخميس، أثناء زيارته لجزيرة جوام الأمريكية، وهي محطته الثانية في الولايات المتحدة ضمن جولته في جزر المحيط الهادئ.

وقال لاي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه تحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز لمناقشة التعاون الأمني والاقتصادي.



كما ذكر المنشور أن لاي أجرى أيضا مكالمة عبر تقنية الفيديو مع السيناتور الأمريكي روجر ويكر، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.



وأضاف أن "تايوان ممتنة للدعم من الحزبين في الكونجرس الأمريكي في الوقت الذي نعمل فيه على تعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وتعارض الصين، التي تعتبر تايوان مقاطعة متمردة، أي تواصل رسمي بين حكومة الجزيرة والولايات المتحدة. وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لدفاع تايوان، ولديها قواعد بحرية وجوية في جوام.

وفي بكين، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان إلى التصريحات السابقة للحكومة بشأن الاتصالات الرسمية الأمريكية مع تايوان، وقال إن "قضية تايوان هي جوهر المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر الأول الذي لا ينبغي تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية".

ووصل لاي إلى جزيرة جوام مساء الأربعاء بعد أن توقف في كل من هاواي وجزر مارشال وتوفالو. ومن المقرر أن يتوجه من جوام إلى بالاو، المحطة الأخيرة في جولته.

والتقى لاي مع حاكم جوام والهيئة التشريعية، حيث ألقى الضوء على القيم المشتركة والأهمية الاستراتيجية لتايوان وجوام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبدت محادثات لاي مع القادة الجمهوريين والديمقراطيين تهدف إلى التأكيد على الدعم الحزبين لتايوان في الكونجرس الأمريكي.



وفي هاواي، تحدث لاي أيضا مع نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي، التي أثارت زيارتها إلى تايوان في عام 2022 رد فعل صيني غاضب شمل تدريبات عسكرية كبيرة حول الجزيرة وقطع المحادثات مع الولايات المتحدة في عدة مجالات بما في ذلك الدفاع.

يشار إلى أن الدول الثلاث التي زارها لاي في جزر المحيط الهادئ - جزر مارشال وتوفالو، وبالاو - هي من بين 12 حكومة تعترف دبلوماسيا بتايوان. أما بقية العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، فترتبط بعلاقات رسمية مع الحكومة الصينية في بكين.